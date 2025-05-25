الخارجية الروسية: المباحثات بين لافروف وفيدان ستتطرق إلى أمن الملاحة في البحر الأسود

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "المباحثات بين لافروف وفيدان ستتطرق إلى أمن الملاحة في البحر الأسود".

يعتزم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التوجه إلى روسيا غداً الاثنين، في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة نظيره سيرغي لافروف.

وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية، لوكالة "الأناضول"، أن "الوزير فيدان سيجتمع مع لافروف ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب الوكالة، من المخطط أن يعقد فيدان اجتماعات ثنائية مع مسؤولين روس آخرين رفيعي المستوى، بمن فيهم مساعد بوتين فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس الوفد الروسي خلال محادثات إسطنبول، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف.

ومن المنتظر أن "يبحث الوزير فيدان خلال لقاءاته، العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وأن يستعرض الوضع الحالي للتعاون في المجالات الرئيسية مثل التجارة والطاقة والسياحة، وسبل تعزيزه".

كما من المتوقع أن "يؤكد على التزام تركيا بتحقيق السلام العادل والدائم في الحرب الروسية الأوكرانية".