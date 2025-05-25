سريع: استهدفنا "مطار بن غوريون" بصاروخ بالستي فرط صوتي

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "قواتنا الصاروخية نفذت عملية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة المسمى مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي، ما أدى إلى عرقلة عدد من العمليات في المطار.

وأضاف سريع أن "الجرائم اليومية المرتكبة بحق أهلنا في غزة تدفع اليمن إلى مزيد من الجهد والعمل"، مشيراً إلى أن "استجابة معظم الشركات لقرار الحظر أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في مطار اللد".