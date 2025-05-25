دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى وقف فوري للتجويع والتشريد والهجمات العشوائية التي تستهدف أطفال قطاع غزة، مؤكدة أنهم يعيشون معاناة لا يمكن تصورها تحت ويلات الحرب المستمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا: أطفال غزة يواجهون الجوع والتشريد والهجمات العشوائية في ظل معاناة تفوق الوصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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