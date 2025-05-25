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الأونروا: أطفال غزة يواجهون الجوع والتشريد والهجمات العشوائية في ظل معاناة تفوق الوصف

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الأونروا: أطفال غزة يواجهون الجوع والتشريد والهجمات العشوائية في ظل معاناة تفوق الوصف

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى وقف فوري للتجويع والتشريد والهجمات العشوائية التي تستهدف أطفال قطاع غزة، مؤكدة أنهم يعيشون معاناة لا يمكن تصورها تحت ويلات الحرب المستمرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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