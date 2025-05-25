ولي العهد يهنئ ملك الأردن بذكرى الاستقلال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار

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