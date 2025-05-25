“فرز وترميز الأمتعة” تسهّل تنقل الحجاج من مطار إسلام آباد إلى مقر الإقامة بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حظي ضيوف الرحمن في جمهورية باكستان الإسلامية في صالة “مبادرة طريق مكة” -التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية المملكة 2030” بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية-، بخدمة فرز وترميز الأمتعة في مطار إسلام آباد الدولي، التي تتيح لهم إيصال حقائبهم إلى مقار سكنهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتبدأ عملية “الترميز” التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في صالة مخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار إسلام آباد الدولي، بفرز الأمتعة ووضع ملصقات عليها، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وملصق على غلاف جواز السفر، وإعطاء الحاج بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.

يذكر أنّ خدمة “الترميز”، إحدى الخدمات التي تقدمها مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن من مطارات بلدانهم، وتهدف إلى وصول أمتعتهم إلى مقار إقامتهم، دون أي إجراءات أو انتظار في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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