توجه وزير الداخلية أحمد الحجار بالشكر والتقدير إلى جميع الإعلاميات والإعلاميين والمصورين الصحفيين والتقنيين، على الجهود التي بذلوها في مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسؤولية.
وأشار الحجار إلى أن التغطية الإعلامية جرت بكل مهنية وشفافية، وأسهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، معرباً عن امتنانه لكل من ساهم في نقل صورة العملية الانتخابية إلى الرأي العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية توجّه بالشكر إلى الإعلاميين: واكبتم الاستحقاق البلدي بكل مهنية وساهمتم في إنجاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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