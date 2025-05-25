ألفرد رياشي أسف لبيان القوات: تقديرنا لسمير جعجع لا يعني التنازل عن حق النقد

أكد الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ومنسق مبادرة "المحافظون الجدد – لبنان" ألفرد رياشي، أنّ تقديرهم لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يعني التنازل عن حق النقد.
وفي بيان أصدره، عبّر رياشي عن أسفه لبيان الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية الذي تناولهم، واعتبره "تنكرًا مؤلمًا لمسيرة الحزب النضالية ولرئيسه سمير جعجع"، مؤكّدًا استمرار احترامه وتقديره لشخص جعجع.
وأشار إلى أن بعض التصرفات من داخل الحزب بدت مدفوعة بمصالح شخصية أو بمناصب آنية، متناسين الوقوف الثابت إلى جانب "القوات اللبنانية" خلال محطات صعبة، لا سيما في أحداث الطيونة وما تلاها.
وشدد رياشي على التمسك بالقيم المسيحية وبقناعات ترفض الظلم والخضوع، معتبرًا أن بعض الممارسات التي تُلجأ إلى فبركة الادعاءات بهدف قمع الرأي الآخر، "تناقض مبادئ الحرية ولم نواجهها حتى من خصومنا السياسيين".
وختم بالدعوة إلى مراجعة داخلية شاملة داخل الحزب، "تعيد تصويب المسار لمواكبة التحديات المقبلة، لأن ما يجمعنا هو أعمق ومصيري".
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