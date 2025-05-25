القوات: سنتقدّم بادعاء قانوني ضد ألفرد رياشي على خلفية بيانه الذي تضمن فبركات وادعاءات باطلة

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أنها ستتقدّم بإدعاء قانوني ضد ألفرد رياشي، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، على خلفية بيان اعتبرته مليئًا بـ"الفبركات والادعاءات الباطلة" والمتاجرة بـ"دماء الشهداء".

وفي بيان صادر عنها، أكدت الدائرة الإعلامية أنّ "القوات اللبنانية" تابعت عن كثب قضية خطف وقتل الشهيد باسكال سليمان، وتواصلت في هذا الإطار مع السلطات السورية واللبنانية، مشيرة إلى أنّ رئيس العصابة المتورطة في الجريمة أحمد نون، أصبح بعهدة مديرية المخابرات.

ورفضت "القوات" ما ورد في بيان رياشي من ربط بين قضية الشهيد الياس الحصروني وملف الشهيد سليمان، ووصفت ما قام به بأنه "ادعاء باطل يعكس إفلاسًا"، مضيفة أن ما صدر عن رياشي "تأليف من مخيلته وتنفيذ محتمل لأجندة معينة"، ما يستوجب تحركًا قضائيًا.

وختمت بالقول إنّ بيانه "سيحال إلى الدائرة القانونية في الحزب للادعاء عليه، كما بات من الضروري أن يستمع إليه القضاء نظرًا لما زعمه من معطيات حول الملف".