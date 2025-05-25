السفير البابوي ترأس قداس ختام الشهر المريمي في حاريصا

ترأس السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا قداسًا إلهيًا في بازيليك سيدة لبنان – حاريصا، وذلك لمناسبة ختام الشهر المريمي. وشارك في القداس عدد من الفعاليات الدينية وحشد من المؤمنين الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة الروحية، في أجواء من الخشوع والتأمل.

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