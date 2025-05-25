فضل الله دعا اللبنانيين للحفاظ على إنجاز التحرير: لعدم السماح بتشويهه أو طمسه

دعا السيد علي فضل الله اللبنانيين، بمناسة عيد التحرير إلى التمسك بهذا التاريخ الوطني وعدم السماح بتشويهه أو طمسه من الذاكرة الجماعية.

وفي بيان له بالمناسبة، شدد فضل الله على أن هذا العيد "يذكّر اللبنانيين بالإنجاز الكبير الذي تحقق، عندما استطاعوا هزيمة أعتى قوة في المنطقة، والجيش الذي لطالما رُسم في الأذهان كجيش لا يُقهر"، مؤكداً أن اللبنانيين "نعموا بعده بنسائم الحرية، والشعور بالعزة، والانتماء إلى وطن لم يستجد أحدًا ليحصل على أمنه واستقراره، بل جاء بكدّ أيدي أبنائه".

ودعا فضل الله إلى الحفاظ على هذا الإنجاز وعدم تحميله ما لا يحتمل، قائلاً: "لا تسمحوا لأحد بأن يشوّه صورته لحسابات ضيّقة، أو أن يحمّله أوزارًا ليس مسؤولًا عنها، أو اتّهامات هو بريء منها".