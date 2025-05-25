النشرة: تمشيط من موقع المطلة وقنبلة صوتية من درون إسرائيلية باتجاه كفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن موقع المطلة الإسرائيلي شهد عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا. وفي سياق متصل، أقدمت طائرة مسيّرة إسرائيلية على إلقاء قنبلة صوتية قرب محطة الشامي في محيط البلدة، دون تسجيل إصابات.

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