أفادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلًا عن مسؤولين أن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها العسكرية في غزة، بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمحادثات الجارية.

كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست عن مسؤولين: واشنطن طلبت خلال الأيام الأخيرة من إسرائيل تأجيل عمليتها بغزة لاستنفاد المحادثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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