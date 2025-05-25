قتلى في تبادل للهجمات الليلية بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - بعد شروع روسيا وأوكرانيا في تنفيذ أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي في 2022، تتبادل الجارتان اللدودتان الهجمات الليلية عبر الطائرات المسيرة.

في وقت مبكر من صباح الأحد، أعلنت كييف عن تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم جديد بأكثر من 12 طائرة مسيرة روسية، محذرة من تهديد صاروخي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، السبت، إن روسيا أطلقت 14 صاروخاً بالستياً و250 طائرة مسيرة هجومية خلال الليل، مضيفة أنها أسقطت ستة صواريخ و245 طائرة.

بدوره، أفاد مسؤول أوكراني، الأحد، أن الضربات قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة كييف ليلاً.

وقال ميكولا كلاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في منشور على تليغرام "للأسف، قتل ثلاثة أشخاص الليلة الماضية نتيجة هجوم للعدو في منطقة كييف".

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وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاشينكو "أكثر من 12 طائرة مسيرة معادية تحلق في المجال الجوي المحيط بالعاصمة".

وأضاف عبر تطبيق تليغرام "هناك طائرات جديدة تقترب أيضا. وجرى التعامل مع بعض الطائرات المسيرة فوق كييف والمناطق المحيطة بها. لكن الطائرات الجديدة لا تزال تدخل أجواء العاصمة".

وتابع "لن تكون الليلة سهلة. هناك تهديد من استخدام العدو عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة والصواريخ من طائرات استراتيجية".

وأشار إلى سقوط حطام على مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة غولوسيفسكي.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن المدينة "تتعرض لهجوم"، لكن "قوات الدفاع الجوي تعمل".

وطالب كليتشكو السكان بـ"البقاء في ملاجئ".

هجوم أوكراني

أما روسيا فأعلنت بدورها التعرض لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر الأحد.

وتحدثت عن اعتراض أو تدمير قرابة 100 منها بعضها كان يستهدف العاصمة موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال أربع ساعات.

وشمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في تطبيق تيليغرام أن عدد الطائرات التي جرى تدميرها أو اعتراضها قرب العاصمة ارتفع إلى 11.

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وتسبب نشاط الطائرات المسيرة إلى إغلاق ثلاثة مطارات في موسكو لبعض الوقت.

وقال مسؤولون محليون إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة فوق مدينة تولا في وسط البلاد ومدينة تفير في شمال غربي موسكو.

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وتأتي هذه الهجمات المتتالية ليلاً في وقت بدأت فيه روسيا وأوكرانيا بتنفيذ أكبر عملية تبادل لأسرى منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وباشرت روسيا وأوكرانيا تبادلاً لعدد قياسي للأسرى ينبغي أن يشمل "ألف أسير" من كل جانب على ثلاثة أيام.

وأعلنت كييف وموسكو السبت تبادل 307 أسرى من كل جانب.

وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل الجمعة 270 عسكرياً و120 مدنياً من كل جانب.

ومن المقرر أن تُجرى الأحد المرحلة الثالثة من هذا التبادل الذي يعد الأكبر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الهجمات مؤشر على أن موسكو "تطيل أمد الحرب"، مجدداً مطالبته بفرض عقوبات عليها.