زيلنسكي: صمت واشنطن ودول أخرى يشجع بوتين ولا يمكن ردع روسيا دون ضغط قوي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا بالسعي إلى إطالة أمد الحرب، معتبرًا أن صمت الولايات المتحدة ودول أخرى يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد زيلنسكي أن وقف روسيا لا يمكن أن يتم من دون ضغط دولي قوي.

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