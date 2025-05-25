توغلت أربع دبابات إسرائيلية من القاعدة التي أنشأها الجيش الاسرائيلي في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة. وجالت الدبابات في القنيطرة في بلدة السلطانية الغربية، قبل أن تعود إلى القاعدة في الحميدية، وتضمن الرتل آليتين محملتين بجنود من الجيش الاسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر توغُل أربع دبابات إسرائيلية في بلدة الحميدية بريف القنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.