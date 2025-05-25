جنبلاط: في عيد التحرير التحية للجنوب الصامد الجريح ولجبل عامل الصابر الأبي

أشار النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له الى انه "في عيد التحرير التحية للجنوب الصامد الجريح ،في عيد التحرير التحية إلى جبل عامل الصابر الأبيّ عبر التاريخ".

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