رحمة أشاد بأداء الحجار في إدارة الاستحقاق البلدي: قدّم مثالًا جيدًا عن رجل الدولة الناجح

أشاد النائب السابق اميل رحمة بأداء وزير الداخلية أحمد الحجار خلال الاستحقاق البلدي، معتبرًا أنه برهن عن كفاءة عالية في إدارة العملية الانتخابية، لا سيما في مرحلتها الرابعة والأخيرة في الجنوب.

وأوضح رحمة أن الوزير الحجار كان حاضرًا ومواكبًا وموجهًا طوال اليوم الانتخابي، وتميّز بالواقعية والحزم، مؤكدًا أنه قدّم مثالًا جيدًا عن رجل الدولة الناجح.