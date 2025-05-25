أمن الدولة أوقفت صاحب عيادة تجميل غير مرخصة في بيروت وختمتها بالشمع الاحمر

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها تابعت الأنشطة الطبية غير الشرعية في مختلف المناطق اللبنانية، وتمكّنت دورية من المديرية الإقليمية في بيروت – قسم الاستعلام والتحقيق، وبالتعاون مع مديرية الوقاية الصحية في بلدية بيروت، من توقيف المدعو (م.خ.)، صاحب عيادة في محلة قريطم.

وأوضحت المديرية أنه جرى ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية وأخرى غير مرخصة من قبل وزارة الصحة داخل العيادة، التي تبيّن أنها غير مرخصة من الجهات المختصة.

واعترف الموقوف أن أشخاصًا غير مجازين بالمهنة كانوا يجرون عمليات تجميلية داخل العيادة، ما تسبب بحالات تشويه ومضاعفات صحية لدى عدد من الأشخاص.

وأكدت أمن الدولة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف، وختم العيادة بالشمع الأحمر بناءً لإشارة القضاء المختص.