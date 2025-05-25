تسلمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين صباح اليوم من قائمقام صور نتائج انتخابات القضاء، كما وردت من لجان القيد العليا. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تسلّم نتائج باقي الأقضية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية تباعا، تمهيدا لإعلانها رسميا.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تسلمت نتائج انتخابات قضاء صور تمهيدا للإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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