وسائل إعلام إسرائيلية: تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، بعد الإبلاغ عن صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عددًا من الرحلات الجوية علق في الأجواء نتيجة الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن، ودعا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في القدس وجنوب البلاد ومستوطنات الضفة الغربية.