أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، بعد الإبلاغ عن صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عددًا من الرحلات الجوية علق في الأجواء نتيجة الحادث.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن، ودعا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في القدس وجنوب البلاد ومستوطنات الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.