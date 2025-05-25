بري شكر من لبى نداء التنمية والوفاء: من أثبتوا عظمتهم في المقاومة أثبتوا أيضًا عظمتهم في الديمقراطية

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتحية إلى الذين لبّوا نداء الأرض والإنسان قبل 25 عاماً، وجادوا بأغلى ما يملكون صمودًا ومقاومة وشهادة دفاعًا عن الوطن وسيادته.

وأكد بري أنّ المقاومين والشهداء توّجوا تضحياتهم بدحر العدوانية الإسرائيلية، وصون السيادة، وتحرير معظم الأرض من الاحتلال، منتصرين للإرادة الوطنية الجامعة، وصانعين للبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000 عيدًا للنصر والتحرير.

وأشار إلى أنّ التحرير يُذكّر بالوفاء والصمود والتنمية، موجهًا الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز الاستحقاق الوطني الدستوري في الجنوب، والذي ما كان ليكون بهذا الشكل الحضاري لولا وعي أبناء الجنوب وثباتهم، بمعزل عن إنجاز التحرير.

وهنّأ بري اللبنانيين بعيد التحرير، قائلاً إن من أثبتوا عظَمتهم في المقاومة، أثبتوا أيضًا عظَمتهم في الديمقراطية.

وختم بالقول: "الشكر لأبناء الجنوب على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع، والتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء، ولن يبدلوا تبديلاً. وكل استحقاق وطني ولبنان واللبنانيين بخير".