شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تنفذ حملة طبية لفحص الغدة الدرقية بقرية سلامون في سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت أسقفية الخدمات العامة حملة طبية متخصصة لفحص الغدة الدرقية بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سلامون بمحافظة سوهاج.

استهدفت الحملة 32 من أبناء القرية، وشملت إجراء الكشف الطبي الأولي على الحالات، مع تحويل بعض الحالات التي استدعت المتابعة لإجراء تحاليل وفحوصات إضافية لضمان التشخيص الدقيق وتقديم العلاج المناسب.

ونُفذت الحملة تحت إشراف فريق طبي متخصص، في ظل حرص الأسقفية على تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين، والتأكيد على أهمية الفحص المبكر ودوره الحيوي في الوقاية من مضاعفات أمراض الغدة الدرقية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية للأسر الأولى بالرعاية في قرى مصر.