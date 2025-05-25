شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطنى.. محافظ الفيوم يشهد احتفالية تسليم جوازات وتأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفالية تسليم جوازات السفر والتأشيرات لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ/2025م، والتي نُظمت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية.

وخلال كلمته، وجّه المحافظ الحجاج بالالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية، وتمثيل مصر بصورة مشرفة في الأراضي المقدسة، مشددًا على توفير كل سبل الدعم من البعثات المرافقة لضمان رحلة آمنة وميسرة.

حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية وأسر الحجاج وممثلي الجمعيات الأهلية، وسط أجواء من البهجة والروحانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن حصة المحافظة لهذا الموسم بلغت 270 حاجًا على المستوى الثاني، تم اختيارهم من خلال قرعة إلكترونية نزيهة، وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات بإشراف مرافقين مؤهلين من التضامن والجمعيات.

وأضافت أن الحجاج تلقوا لقاءات تثقيفية دينية وإدارية وتنظيمية لتعريفهم بمناسك الحج وإجراءات السلامة.

كما تم خلال الاحتفالية تسليم الحجاج ملابس الإحرام والإسدالات المقدمة من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى جانب شنط العناية الشخصية المقدمة من مؤسسة العربي.

وفي ختام الحفل، أشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة الجارحي، في دعم وتنظيم موسم الحج، متمنيًا لحجاج بيت الله الحرام حجًا مبرورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.



الحضور بالحفل



توزيع المهدايا على الحجاج



احتفاليه توزيع تأشيرات الحج



جانب من الحضور



الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،