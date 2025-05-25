شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: استعادة المصريين من ليبيا تعكس يقظة الدولة وحرصها على مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة المواطنين المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس يقظة أجهزة الدولة وتحركها السريع لحماية مواطنيها في الخارج، وحرصها الدائم على سلامتهم وأمنهم، خاصة في أوقات الأزمات.

وأوضح "الجندي"، في بيان له، أن نجاح الحكومة المصرية في استعادة 71 مواطنا من العاصمة الليبية طرابلس عبر طائرة تابعة لمصر للطيران، جاء في توقيت شديد الحساسية، في ظل ما تشهده ليبيا من اضطرابات أمنية وتوترات سياسية متصاعدة، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على التحرك السريع والمنسق لحماية أبنائها بالخارج، ويجسد دورها الوطني والمسؤول في توفير مظلة آمنة للمواطنين المصريين في مناطق النزاع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، وأن هناك تنسيقا رفيع المستوى بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي لعبت دورا محوريا في التواصل مع المصريين العالقين في ليبيا وتسجيل بياناتهم، وكذلك غرفة العمليات المشكلة من الوزارة، في متابعة الموقف لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لنقلهم بسلام إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، شدد "الجندي"، على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا، مؤكدًا أن الحلول الأمنية أو العسكرية لن تجلب الاستقرار، بل ستزيد من تعقيد المشهد الليبي وتهدد وحدة وسلامة أراضيه. وقال إن مصر كانت ولا تزال داعمة لكل المبادرات السياسية التي تستهدف تحقيق التوافق الليبي - الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

ودعا "الجندي"، كافة الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على نبذ الخلافات والانقسام، والجلوس إلى مائدة الحوار للوصول إلى صيغة تضمن الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود الحل السلمي والعمل على إنهاء حالة الجمود السياسي التي تهيمن على المشهد الليبي منذ سنوات.

وحذر النائب حازم الجندي، من أن استمرار التوترات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتهديد الأمن في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن استعادة المصريين من ليبيا رسالة واضحة على يقظة الدولة المصرية واستعدادها للتحرك الفوري وقت الأزمات، كما أنها تعكس فلسفة القيادة السياسية في حماية كرامة المواطن المصري أينما وُجد.