أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر فصل أعضاء لجنة تعيين كبار المسؤولين في الحكومة ومؤسسات الدولة. وأضافت المصادر أن نتانياهو قد يسعى خلال الأيام المقبلة إلى تعيين شخصيات مقربة منه ضمن اللجنة المسؤولة عن اختيار كبار المسؤولين.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت احرونوت: نتانياهو قرر فصل أعضاء لجنة تعيين المسؤولين ويسعى لتعيين مقربين منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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