أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت عملية مركبة ضد قوة من الجيش الإسرائيلي في بلدة القرارة شرقي خان يونس.
وأوضحت القسام أن عناصرها فجروا منزلًا بعبوات شديدة الانفجار، ما أدى إلى وقوع عدد من جنود الجيش الاسرائيلي بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أنها فجرت عين نفق في الجنود الذين وصلوا إلى موقع التفجير.
وأضافت أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الخفيفة، فيما رُصدت مروحيات اسرائيلية تهبط في المنطقة لإجلاء الجنود.
كانت هذه تفاصيل خبر القسام: أوقعنا قوة اسرائيلية بين قتيل وجريح بتفجير منزل بعبوات شديدة الانفجار ببلدة القرارة شرقي خان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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