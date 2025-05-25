أشاد الوزير أحمد الحجار بصمود أهالي الجنوب، معتبرًا أنهم جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية من خلال مشاركتهم في الاستحقاق البلدي والاختياري بكل وعي وصلابة. واضاف :"أبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الجنوبيون جسدوا إرادة الحياة من خلال مشاركتهم بالاستحقاق الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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