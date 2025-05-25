النشرة: لائحة "سوا لصيدا" تتصدر ومرشحون من لوائح "نبض البلد" و"صيدا بدها" حققوا خروقات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا أن النتائج الأولية للانتخابات البلدية في مدينة صيدا أظهرت فوز 10 مرشحين من لائحة "سوا لصيدا"، برئاسة مصطفى حجازي المدعومة من رئيس بلدية صيدا السابق محمد السعودي، ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي، وأنصار تيار المستقبل.

كما أظهرت فوز 8 مرشحين من لائحة "نبض البلد"، برئاسة محمد دندشلي، المدعومة من التنظيم الشعبي الناصري، وتجمّع "علّي صوتك"، ومهندسون من صيدا والجوار. كذلك فوز 3 مرشحين من لائحة "صيدا بدها ونحن قدها"، برئاسة عمر مرجان، الذي لم يحالفه الحظ في الفوز شخصيًا.