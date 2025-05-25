سلام: عيد التحرير لن يكتمل ما لم تحرر كامل الاراضي من الاحتلال الاسرائيلي

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ، في تصريح له أن "عيد التحرير يأتي وفرحة الللبنانيين لن تكتمل ما لم تحرر كامل الأراضي من الاحتلال الاسرائيليّ.".
وشدد على التزام الحكومة في بيانها الوزاريّ بوجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف.
كما أكد سلام " حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، والتزام الحكومة باعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيليّ من خلال حَشد الدّعم العربيّ والدوليّ لتَحقيق ذلك".
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