الفرد رياشي شكر الجيش وفريق الرئيس عون: مستمرون في كشف ملابسات اغتيال باسكال سليمان وإلياس الحصروني

أكد الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي أن الجهود الحثيثة مستمرة لكشف ملابسات جريمتي اغتيال باسكال سليمان وإلياس الحصروني، مشدداً على أنه "لم تُسجّل أي مساعٍ حزبية من أي جهة في هذا الملف".

وأعرب رياشي، في بيان، عن "تقديره الخاص للجيش اللبناني ومديرية المخابرات على ما بذلوه من جهود"، كما ثمّن "مساعي فريق عمل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المتواصلة"، معرباً عن الأمل في أن "تنجلي الحقائق كاملة في أقرب وقت ممكن".