محافظ شبوة دعا للالتفاف حول الحوثي: لبناء يمن قوي ومستقل يخدم قضايا الأمة

دعا محافظ محافظة شبوة اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي، القوى السياسية اليمنية كافة، لا سيما في المحافظات الجنوبية، إلى الالتفاف حول قائد الثورة عبدالملك بدر الدين الحوثي، واصفًا إياه بـ"صاحب المشروع الوطني الجامع"، ومشدّدًا على ضرورة الابتعاد عن الولاءات الحزبية والإيديولوجيات الضيقة.

وفي تصريح خاص بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين للوحدة اليمنية، شدد اللواء العولقي على أن نجاح الثورات مرهون بوضوح الرؤية ووحدة القيادة، مشيرًا إلى أن ثورة 21 أيلول شكّلت نقطة تحول تاريخية كونها حملت مشروع السيادة والكرامة والاستقلال، وسعت إلى وقف الحرب ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن، ضمن مسار بناء دولة يمنية موحدة ذات قرار مستقل.

وكشف العولقي لأول مرة عن الأسباب الحقيقية لإعلان الحزب الاشتراكي اليمني الانفصال في 21 أيار 1994، مشيرًا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1993، التي بيّنت حجم الحزب الحقيقي بعد حصوله على 54 مقعدًا، ما دفعه – وفق تعبيره – إلى التخلي عن مشروع الوحدة والتآمر مع الخارج ضد اليمن.

وأكد محافظ شبوة ثقته الكاملة في قيادة السيد عبدالملك الحوثي، مشيدًا بدوره في توحيد الصف الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومشدّدًا على أن الحل الحقيقي يكمن في حوار يمني–يمني قائم على المصلحة الوطنية بعيدًا عن المصالح الحزبية.

كما جدد العولقي انتقاده لما سمّاه بـ"مجلس الأصنام الثمانية"، مشيرًا إلى أن قادته لا يملكون الشرعية السياسية أو العسكرية ولا يمثلون الشعب اليمني، لا في الشمال ولا في الجنوب، بل هم مجرد ضباط صغار لا يحق لهم التحدث باسم اليمنيين.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المسيرة القرآنية بقيادة السيد الحوثي أثبتت نجاحها وامتلاكها لمرجعية موحدة، داعيًا جميع القوى إلى التمسك بهذا المشروع لبناء يمن قوي ومستقل يخدم قضايا الأمة وقضايا اليمن العادلة.