نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية، قولها أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يحاول استخدام رئيس الشاباك المعين لتأجيل جلسات محاكمته".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن مصادر أمنية: نتانياهو قد يحاول استخدام رئيس الشاباك المعين لتأجيل جلسات محاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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