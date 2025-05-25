وول ستريت جورنال: قضاة فيدراليون يبحثون إدارة القوة الأمنية المكلفة بحمايتهم وسط توتر مع إدارة ترامب

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن قضاة فيدراليين في الولايات المتحدة يناقشون إدارة القوة الأمنية المكلفة بحمايتهم، في ظل توتر متصاعد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفق الصحيفة، فإن هذه الخطوة جاءت نتيجة قلق متزايد لدى القضاة من احتمال أن يصدر ترامب أوامر بتقليص مهمة قوة الحماية الخاصة بهم.

وأضافت الصحيفة أن هذه المخاوف دفعت رئيس المحكمة العليا إلى التعبير عن استيائه إزاء التهديدات الأمنية التي يتعرض لها القضاة، في مؤشر على تنامي القلق داخل الجهاز القضائي الفيدرالي.

من جهته، أكد مسؤول في وزارة العدل الأميركية للصحيفة أن الضباط المكلفين بحماية القضاة الفيدراليين سيواصلون أداء مهامهم دون تغيير.