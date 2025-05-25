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المبعوث الأميركي لسوريا: دمشق وافقت على مساعدة واشنطن في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم وإعادتهم

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المبعوث الأميركي لسوريا: دمشق وافقت على مساعدة واشنطن في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم وإعادتهم

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن " دمشق وافقت على مساعدة واشنطن في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم وإعادتهم".

وفي وقت سابق، أكد باراك أن "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة"، مضيفًا "أكدت للشرع خلال اللقاء معه في تركيا دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد كل سنوات العنف التي عاشها".

وذكر المبعوث الأميركي لسوريا، "أنني أعربت للجانب السوري عن الالتزام بالحوار وتشييد صندوق استثمار لإعادة بناء اقتصاد سوريا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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