المبعوث الأميركي لسوريا: دمشق وافقت على مساعدة واشنطن في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم وإعادتهم

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن " دمشق وافقت على مساعدة واشنطن في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم وإعادتهم".

وفي وقت سابق، أكد باراك أن "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة"، مضيفًا "أكدت للشرع خلال اللقاء معه في تركيا دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد كل سنوات العنف التي عاشها".

وذكر المبعوث الأميركي لسوريا، "أنني أعربت للجانب السوري عن الالتزام بالحوار وتشييد صندوق استثمار لإعادة بناء اقتصاد سوريا".