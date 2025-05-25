فازت لائحة "معًا مكملين" المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة" و"التيّار الوطني الحر" والنّائب ميشال موسى، بنتيجة 15-0 على لائحة "مغدوشة للكل" المدعومة من العائلات، في الانتخابات البلديّة في مغدوشة- قضاء صيدا.
بدورها، أفادت الماكينة الانتخابيّة لـ"التيّار الوطني الحر" بـ"فوز اللّائحة المدعومة من "التيار" في الانتخابات البلديّة في المجيدل- قضاء جزين".
كانت هذه تفاصيل خبر فوز اللائحة المدعومة من "القوات" و"التيار" في مغدوشة واللائحة المدعومة من "الوطني الحر" في المجيدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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