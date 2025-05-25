فوز اللائحة المدعومة من "القوات" و"التيار" في مغدوشة واللائحة المدعومة من "الوطني الحر" في المجيدل

فازت لائحة "معًا مكملين" المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة" و"التيّار الوطني الحر" والنّائب ميشال موسى، بنتيجة 15-0 على لائحة "مغدوشة للكل" المدعومة من العائلات، في الانتخابات البلديّة في مغدوشة- قضاء صيدا.

بدورها، أفادت الماكينة الانتخابيّة لـ"التيّار الوطني الحر" بـ"فوز اللّائحة المدعومة من "التيار" في الانتخابات البلديّة في المجيدل- قضاء جزين".