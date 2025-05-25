فازت لائحة "كرمالك يا قليعة" برئاسة حنا ضاهر، المدعومة من حزبَي "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب اللّبنانيّة" و"التيار الوطني الحر"، بكامل أعضائها في الانتخابات البلديّة في بلدة ​القليعة​- قضاء مرجعيون.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز لائحة "كرمالك يا قليعة" المدعومة من "القوات" والكتائب" و"التيار" بكامل أعضائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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