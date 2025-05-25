اشار النائب هاني قبيسي٬ الى ان "الانتخابات البلدية في الجنوب بمثابة الاستفتاء للثنائي والواقع يعبّر عن نفسه ولو حصلت ضغوطات على الناس لما كانت النتائج كما جاءت".
ولفت في حديث لـmtv الى ان "لا مواجهة سياسية في الجنوب٬ الذي قال كلمته مرة جديدة بأنه الى جانب الشهداء الذين سقطوا ضد العدو الصهيوني وإعادة الإعمار ليست من مهمة البلديات إنما مسؤولية الدولة والاحزاب والقوى السياسية ومسؤوليتنا جميعاً وبعلاقات طيبة مع الدول العربية والصديقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: لا مواجهة سياسية في الجنوب وإعادة الإعمار ليست من مهمة البلديات إنما مسؤولية الدولة والاحزاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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