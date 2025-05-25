قبيسي: لا مواجهة سياسية في الجنوب وإعادة الإعمار ليست من مهمة البلديات إنما مسؤولية الدولة والاحزاب

اشار النائب هاني قبيسي٬ الى ان "الانتخابات البلدية في الجنوب بمثابة الاستفتاء للثنائي والواقع يعبّر عن نفسه ولو حصلت ضغوطات على الناس لما كانت النتائج كما جاءت".

ولفت في حديث لـmtv الى ان "لا مواجهة سياسية في الجنوب٬ الذي قال كلمته مرة جديدة بأنه الى جانب الشهداء الذين سقطوا ضد العدو الصهيوني وإعادة الإعمار ليست من مهمة البلديات إنما مسؤولية الدولة والاحزاب والقوى السياسية ومسؤوليتنا جميعاً وبعلاقات طيبة مع الدول العربية والصديقة".