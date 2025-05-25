ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "إشكالًا وقع في بلدة السكسكية- قضاء صيدا بين مندوبين والقوى الأمنيّة، على خلفيّة فقدان أحد الصّناديق أثناء عمليّة الفرز، على ما ادّعى أحد المندوبين".

كانت هذه تفاصيل خبر إشكال في بلدة السكسكية بين مندوبين والقوى الأمنية على خلفية فقدان صندوق اقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.