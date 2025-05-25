باسيل: جزين هواها "تيار" والسيادة متأصلة فيها ونائباها اللذان حاولا عزلها لُقّنا اليوم درسًا كبيرًا

وجّه رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، تحيّة إلى "كل أهلنا في الجنوب، الّذين عبّروا اليوم عن لبنانيّتهم وتمسّكهم بأرضهم وثباتهم بهويّتهم، وشاركوا في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وأظهروا أنّهم أحرار، لم يُخيفهم لا إرهاب ولا طائرة أو اعتداء".

ووجّه في كلمته خلال احتفال من جزين، تحيّةً أيضًا إلى "التيّار الّذي كما أثبت في الجنوب كما في كل لبنان حضوره وقوّته، وانتصر في بلديّات وأظهر مجدّدًا أنّه من النّسيج الجنوبي"، موجّهًا كذلك تحيّة إلى "أهالي جزين الأحرار". وشدّد على أنّ "السّيادة متأصّلة في جزين وهي تعلّمها، ولا أحد يعلّم الجزّينيّين السّيادة".

وأكّد باسيل أنّ "جزين هواها "تيّار"، وهبّت فيها ريح "التيّار"، مشيرًا إلى أنّ "ما الحبّ إلّا للحبيب الأوّل، والحبّ الأوّل لجزين هو رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون. هذه القاعدة هنا، أمّا الاستثناء والخطأ فهو ما حصل في الانتخابات النيابيّة عام 2022، وهذا الخطأ لن يتكرّر، بسبب بعض أصوات النّشاز الّتي خرجت من "التيّار"، وعندما خرجت أصبحت قيمتها صفر، مثل ما رأيتهم في انتخابات اليوم".

وجزم أنّ "جزين لا يمكن أن تعزل ولا أن تنعزل. ونوابها الاثنان اللذان حاولا بكلامهما النّابي والبعيد عن الحقيقة أن يفصلا جزين ويعزلانها عن محيطها، تلقّيا اليوم درسًا كبيًرا في بلدتيهما جزين وكفرفالوس"، لافتًا إلى أنّ "اليوم الجميع سألني "وين بدّك تشكّ العلم"، فأجيب أنّنا قادرون على شكّ العلم في كل زاوية من زوايا جزين وقضائها، ونضعه في قلوبنا ونرفعه لنرفع رؤوسنا معه، "بس رح أجّلكن ياها للـ2026".

وركّز على أنّ "التيار أثبت مرّةً جديدةً في جزين وبكل لبنان ألّا أحد يمكنه أن يقصيه أو يلغيه أو يدفنه. ظنّوا أنّهم يمكنهم دفننا، "طلعنا متل البذرة، لمّا تحطّها تحت التراب، بترجع بتطلع وبتكبر وبتزهّر".