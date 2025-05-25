"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت"

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن "الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا".
وأشارت المصادر كذلك إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل"٬ موضحة أن "خفض سقف الأسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة".
يشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات.
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