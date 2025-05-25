المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: تسرب نفطي في خط أنابيب للنفط الخام جنوبي مدينة الزاوية وتوقف الإنتاج

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن "تسرب نفطي في خط أنابيب للنفط الخام جنوبي مدينة الزاوية وتوقف الإنتاج".
واشارت الى ان "فرق الصيانة والطوارئ تواصل جهودها المبذولة في سبيل إيقاف تسرب النفط الذي حصل في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية".
وكانت فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط قد باشرت باتخاذ التدابير اللازمة فور اكتشاف التسرب، فتم على الفور إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة عبر هذا الخط وقفل الصمام الواقع بمنطقة الرياينة، وفتح صمامات التدفق بمصفاة الزاوية لتفريغ الضغط على الخط.
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