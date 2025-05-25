متظاهرون إسرائيليون يطالبون ترامب بالضغط على نتانياهو لعقد صفقة تبادل أسرى

رفع متظاهرون إسرائيليون، لافتات تطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين من بينهم عائلات وذوي الأسرى والمحتجزين لدى حماس في غزة، في ميادين تل أبيب والقدس للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
ونقلت القناة الإسرائيلية "i24 news" عن عائلات الأسرى المحتجزين أنه "بالنسبة لنتانياهو فإن الحرب الأبدية أفضل من عودة المدنيين الذين اختطفوا في عهده".
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