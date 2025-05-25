ماسك أعلن رغبته في التركيز مجددا على أعماله بعد عطل في منصة إكس

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله في منصة "إكس"، وذلك بعد أن تعرضت المنصة لعطل استمر نحو ساعتين السبت قبل أن تعاود الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي.

ويشار إلى أنه بالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس-إيه-آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، وشركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدة أشهر.

وأوكل اليه ترامب مهمة خفض الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة.