وزير الدفاع الإسرائيلي حذر "حماس" من عدم التعامل بإيجابية مع مقترح اميركا بالإفراج عن جميع الاسرى

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قادة حركة "حماس" من "عدم التعامل بإيجابية مع مقترح الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"٬ مؤكدا أنه "إذا لم يستجيبوا (قادة حماس) بشكل إيجابي مع المقترح الأميركي بالإفراج عن الاسرى، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل ضربهم بقوة حتى يتم إطلاق سراح جميع الاسرى ويستسلموا بشكل كامل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر الخميس الماضي، سحب طاقم المفاوضات الإسرائيلي المتواجد في قطر بشكل كامل، بسبب إصرار حركة حماس على الحصول على ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب".
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