شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: محاولات الإخوان الإرهابية نشر الشائعات هدفها إثارة البلبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت إطلاق الشائعات والأكاذيب من حين لآخر، في محاولة لضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن والنيل من مؤسسات الدولة وإضعاف قوتها وتنفيذ مخططاتها الخبيثة بإسقاط مصر في نفق مظلم ومستنقع الفوضى الذي سقطت فيه دول مجاورة لصالح أجندات خارجية.



وأوضح فهمي ، أن جماعة الإخوان اعتادت إطلاق هذه الشائعات في أوقات الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة أو أوقات إعلان عن إنجازات عديدة في محاولة لنشر الفوضى والأكاذيب عبر كافة وسائلها سواء الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة والتوتر ونشر الفوضى وعرقلة أية جهود أو محاولات من الدولة المصرية نحو الاستقرار وحماية الأمن القومي والبناء والتنمية.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن لجان الإخوان لن يكفوا عن نشاطهم الشيطاني، ولن يتركوا أزمة أو حدث إقليمي أو محلي دون محاولة لنشر أكاذيبهم وإدعاءاتهم المضللة وخلق روايات مفبركة لمحاولة بث سمومهم من أجل تفكيك وحدة الوطن وإرباك المشهد الداخلي وتهيئة بيئة مضطربة تخدم أجندات مشبوهة مدعومة من جهات خارجية.



وأشار عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إلى أن هذه المحاولات تبوء جميعها بالفشل لعدة أسباب، أولها فطنة ووعي الشعب المصري لأساليب الجماعة الإرهابية وأهدافهم المغرضة وقدرتهم على التمييز والفرز بين الحقيقة والضلال والغرض من هذه المحاولات وهي الصخرة التي تتحطم عليها أغراض الجماعة الخبيثة، ثانيا: قدرة مؤسسات الدولة على التصدي لهذه الشائعات ومواجهتها بالشفافية والوضوح، ثالثا: تمسك الشعب المصري بوحدته واصطفافه الوطني خلف قيادته ومؤسسات الدولة وتلاحمه في مواجهة أية تحديات أو أزمات حفاظا على أمن واستقرار ووحدة الوطن، ومضيا نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة.