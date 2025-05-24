روسيا وأوكرانيا تتبادلان المئات من الأسرى

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا عن تنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى، شملت مئات المحتجزين من الجانبين، في وقت استمرت فيه العمليات العسكرية على جبهات عدة، بينما تركزت الضربات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت السلطات الأوكرانية والروسية بأن كل طرف أعاد 307 أسرى، بعد يوم من إطلاق سراح 390 أسيرًا آخرين، في إطار اتفاق لتبادل نحو ألف محتجز من الجانبين. ووصفت العملية بأنها من أكبر عمليات التبادل منذ اندلاع الحرب عام 2022، وتشمل عناصر عسكرية ومدنيين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن عملية التبادل ستستمر، دون الإفصاح عن جدول زمني أو تفاصيل إضافية. ووفق مصادر رسمية، تمت المرحلة الأولى من التبادل عند الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، حيث نُقل المفرج عنهم لتلقي الرعاية الطبية.

وجاءت عملية تبادل الأسرى بعد اجتماع عُقد بإسطنبول في 16 مايو الجاري، وهو أول لقاء مباشر بين ممثلين عن الجانبين منذ أشهر، وأسفر عن اتفاق مبدئي على إطلاق سراح ألف أسير من كل طرف.

ووصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التبادل بأنه «إجراء لبناء الثقة».