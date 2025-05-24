انقطاعات للتيار الكهربائي في مدن فرنسية تعيق حركة الحياة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في مدن مختلفة بمقاطعة الألب البحرية (جنوب)، ما أثر سلبا على الحياة.

وذكر مكتب حاكم الألب البحرية، في بيان عبر منصة إكس، أن انقطاعًا كبيرا للكهرباء حدث في الجزء الغربي من المقاطعة.

وأشار البيان، إلى أن خدمات شبكة نقل الكهرباء الفرنسية تعمل على إصلاح الخلل.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء تنقلاتهم اليومية.

وفي بيان منفصل نشرته عبر إكس، ذكرت شبكة نقل الكهرباء الفرنسية أن انقطاع الكهرباء أثر على مدينة “كان” وجوارها، حيث انقطع التيار عن 160 ألف منزل.

وأضاف البيان، أن فرق الشبكة وشركة “إينيديس” المسؤولة عن البنية التحتية وصيانة خطوط الكهرباء في البلاد تعمل على استعادة التيار في أقرب وقت ممكن، مع تقديم اعتذار عن الإزعاج الناتج عن هذا الوضع.

ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، أشارت الشبكة إلى أن سقوط عمود من خط الجهد العالي صباح السبت، تسبب في انقطاع الكهرباء.

وأثر انقطاع الكهرباء على فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي الـ78، حيث توقف عرض فيلم “صراط” في منتصفه.

ومنذ ساعات الصباح، توقفت إشارات المرور عن العمل في المدن المتأثرة من الانقطاع، ما أدى إلى تعقيد حركة المرور فيها.

ومن المنتظر أن يتم حفل ختام مهرجان كان، مساء السبت، دون مشاكل بفضل استخدام مولدات كهربائية.

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