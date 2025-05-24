الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجياً فيتحول الطقس الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الاحد قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد".

وذكرت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الاجواء".

واضافت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب بدءاً من ارتفاعات منخفضة وتنشط الرياح لتقارب ال ٥٥ كم/س شمال البلاد يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بدءاً من المساءخاصة شمال البلاد".