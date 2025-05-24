خليل: نتائج الانتخابات البلدية كانت متوقعة وهذا أكبر انتصار ورد على المشككين بحجمنا التمثيلي

لفت عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​علي حسن خليل​، في تصريح لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية كانت متوقّعة بالنّسبة لنا، وهي تعبير عن خيار النّاس، وهذا أكبر انتصار وأكبر ردّ على المشكّكين بحجمنا التّمثيلي والمراهنين على انقلابات في مزاج الجنوبيّين"، مؤكّدًا أنّ "نتائج الانتخابات البلديّة مؤشّر للمزاج الجنوبي، والانتخابات النيابية المقبلة ستؤكّد هذه النّظريّة".

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