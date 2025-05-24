فوز اللائحة المدعومة من "التيار الوطني الحر" في روم- جزين

أشارت الماكينة الانتخابيّة لـ"التيّار الوطني الحر"، إلى أنّ "فوز اللّائحة المدعومة من "التيّار" في الانتخابات البلديّة في بلدة روم- قضاء جزين".

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